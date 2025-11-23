1.7 C
Firenze
domenica 23 Novembre 2025
Da noi… a ruota libera, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Torna oggi, domenica 23 novembre, un nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e con ‘Da noi… a ruota libera’. Sono Barbara Alberti, Paolo Belli, Moira Cucchi, Massimo Giusti, Anastasia Kuzmina e Alessandro Preziosi gli ospiti della nuova puntata del programma condotto da Fialdini, in onda alle 17.20 su Rai 1. 

Francesca Fialdini ospiterà Alessandro Preziosi che, in ‘Sandokan’, la serie evento internazionale in onda su Rai 1 dal 1° dicembre, interpreta Yanez de Gomera; da ‘Ballando con le stelle’ la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Poi, con Barbara Alberti, spazio alla storia di Moira Cucchi, una donna vittima di violenza fisica e psicologica da parte del suo ex marito, che è riuscita, anche grazie all’aiuto dei figli, a iniziare il ‘viaggio del coraggio’ per sensibilizzare le donne, vittime della violenza tra le mura domestiche, a chiedere aiuto. 

Con lo psicologo Massimo Giusti si parlerà di ‘Uno smartphone per amico’, lo spot dedicato al tema dell’utilizzo consapevole dello smartphone, nell’ambito della campagna promossa dalla Rai in collaborazione con il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

