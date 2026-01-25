7.4 C
Firenze
domenica 25 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
‘Da noi… a ruota libera’ torna oggi, domenica 25 gennaio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1 con le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.  

Tra gli ospiti l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e l’impenditore Luca Sabbioni, una coppia da favola: a 30 anni dal loro primo matrimonio civile, qualche settimana fa si sono risposati in Brasile con nozze religiose. E poi, l’attrice Ilenia Pastorelli, ora al cinema con la commedia “Prendiamoci una pausa” e in libreria con il suo primo romanzo ‘Non so come è successo’. Ospite anche Eugenio Mastrandrea, l’amatissimo Capitano dei Carabinieri Diego Martini, nella nuova stagione di ‘Don Matteo’, in onda su Rai 1. 

Infine la storia di Moira Cucchi, una donna vittima di gravissime violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex marito, che è riuscita a ricostruire la sua esistenza e quella dei suoi figli e che, tra pochi mesi, sposerà l’uomo che l’ha fatta tornare ad avere fiducia nell’amore e nella vita. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
7.4 ° C
7.9 °
6.5 °
80 %
0.5kmh
40 %
Dom
10 °
Lun
9 °
Mar
8 °
Mer
10 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1371)ultimora (1220)Eurofocus (54)sport (53)demografica (44)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati