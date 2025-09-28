13.7 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 28 settembre: ospiti e anticipazioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 28 settembre alle 17.20 su Rai1, con ‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma di Francesca Fialdini.  A poche ore dalla fine della prima puntata di ‘Ballando con le Stelle’, che quest’anno ha tra i suoi protagonisti anche Francesca Fialdini, in studio saranno presenti Guillermo Mariotto, stilista e giurato storico del varietà di Milly Carlucci, la Signora Coriandoli, anche lei concorrente dell’edizione appena iniziata e il suo ballerino Simone Di Pasquale. Si commenterà a caldo quanto successo poche ore prima in pista. A seguire Francesca incontrerà Cristiana Capotondi, l’attrice protagonista della nuova serie di Rai 1 ‘La ricetta della felicità’, e Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato d’Italia, che ha da poco pubblicato il suo terzo libro, ‘La vita che ci piace’, un romanzo in cui racconta il lato più profondo di sé e come, attraverso la storia dei due protagonisti, scienza e sentimenti possano incastrarsi. Infine, in studio, nonno Mario, che a 92 anni è diventato una star dei social grazie a sua nipote Elisa, che ha iniziato a coinvolgerlo in alcuni brevi video per raccontare le loro vacanze insieme e il loro rapporto speciale, e che oggi dispensa consigli sui suoi account, ricevendo affetto e popolarità. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.7 ° C
15.5 °
12.4 °
88 %
1.8kmh
47 %
Dom
22 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (14)campionato (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati