7.6 C
Firenze
domenica 8 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e ‘Da noi…a Ruota Libera’, in onda alle 17.20 su Rai 1.  

Tra gli ospiti, Donatella Rettore, icona pop, da sempre all’avanguardia, che si esibirà sulle note del suo recente successo, ‘Malamocco’, tratto dal suo ultimo album ‘Antidiva Putiferio’; Pierpaolo Spollon, uno dei volti più apprezzati del piccolo e grande schermo, che torna come protagonista anche a teatro, da aprile, con un nuovo esilarante spettacolo: ‘La paternità spiegata malissimo’; la figlia del Maestro Peppe Vessicchio, Alessia, che ha pubblicato il romanzo ‘Fino a te’. E infine, special guest della puntata, uno dei personaggi più amati della tv, da grandi e piccoli: Topo Gigio. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.6 ° C
8.2 °
6.5 °
80 %
0.5kmh
75 %
Dom
13 °
Lun
11 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1450)ultimora (1278)sport (77)Eurofocus (57)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati