Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 13 aprile

Da noi… a ruota libera torna oggi, domenica 13 aprile, alle 17.20 su Rai 1, con un nuovo appuntamento. Ecco chi sono gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini. Questa settimana gli ospiti saranno: Monica Guerritore, una delle più grandi attrici italiane, con una carriera che ha spaziato dal teatro al cinema, passando per la tv, ma anche regista, sceneggiatrice e scrittrice; Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo, protagonisti, al cinema, dal 17 aprile, della commedia ’30 Notti con il mio ex’, in cui interpretano due ex coniugi. E ancora, Gaia Bella, la giovanissima attrice protagonista della fiction di successo ‘Che Dio ci aiuti’, in onda in queste settimane su Rai 1 con l’ottava stagione; Tosca D’Aquino, attrice, conduttrice e testimonial di Save the Children. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)