Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 16 marzo

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 16 marzo, con ‘Da noi… a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda su Rai 1 alle 17:20. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di oggi. Ospiti della puntata: Serena Rossi, che dal 22 marzo sarà in tour con il suo primo spettacolo teatrale, da lei stessa ideato, ‘SereNata a Napoli’, un atto d’amore verso la sua terra e la sua gente.

Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film ‘Muori di lei’, un noir sentimentale, che si svolge durante il lockdown, diretto da Stefano Sardo, nelle sale dal 20 marzo.

Ilaria D’Amico, la giornalista e conduttrice, testimonial di Oxfam, che, con le sue campagne, lotta contro le diseguaglianze per porre fine alla povertà e all’ingiustizia. E ancora, Margot Sikabonyi, l’attrice diventata nota al pubblico interpretando Maria Martini nella serie ‘Un medico in famiglia’, autrice anche di due libri. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)