Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 30 marzo

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 30 marzo, alle 17:20 su Rai1, con 'Da noi… a Ruota Libera', il programma condotto da Francesca Fialdini. Ecco gli ospiti e le anticipazioni. La prima ospite della puntata sarà Barbara Bouchet, attrice icona del cinema, del teatro e della tv, che si racconterà nel tu per tu con la conduttrice. Paola Minaccioni, protagonista al cinema, dal 27 marzo, insieme a I Sansoni, della commedia 'E poi si vede'. E poi Ettore Bassi, volto noto in tv e al cinema, che ha scritto con Debora Iannotta il libro 'Dio, come mi amo… per amarti di più!'. Amedeo Minghi, che il 28 aprile sarà in concerto al Teatro Sistina per presentare il suo nuovo album 'Anima Sbiadita'. E ancora, Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, protagonisti di 'Costanza' la nuova serie di Rai1, in onda dal 30 marzo, tratta dal romanzo 'Questione di Costanza' di Alessia Gazzola.