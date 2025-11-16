16 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da noi… a ruota libera, ospiti oggi domenica 16 novembre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Oggi, domenica 16 novembre, su Rai 1 alle 17.20, torna ‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini. Come sempre, al centro del programma, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.  

Tra gli ospiti della settimana Ivan Zazzaroni, giornalista, direttore del ‘Corriere dello Sport’ e storico giurato di ‘Ballando con le stelle’ e Tony Maiello, vincitore dell’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’, un’esperienza che gli ha fatto venir voglia di tornare sul palco e far ascoltare la sua musica, dopo anni come autore per cantanti importanti, tra cui Laura Pausini, Giorgia e Marco Mengoni. E proprio nello studio di ‘Da noi… a ruota libera’ canterà in esclusiva il suo nuovo singolo ‘Sopravvivere’.  

In studio anche Lorenzo Liguori, un ragazzo oggi ventiduenne, che ha lottato contro i disturbi del comportamento alimentare, dopo essere stato bullizzato da adolescente per il suo essere “grassotello”, soffrendo di anoressia prima e vigoressia, l’ossessione della perfetta forma fisica, dopo. Presente anche Emanuela Apicella, medico psichiatra e psicoterapeuta, con una lunga esperienza clinica nella cura dei disturbi del comportamento alimentare. Infine, Giovanni Floris, giornalista, conduttore, autore di numerosi libri, con la sua ultima pubblicazione dal titolo ‘Asini che volano’. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16 ° C
16.1 °
14.6 °
82 %
3.1kmh
75 %
Dom
15 °
Lun
17 °
Mar
13 °
Mer
13 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1528)ultimora (1426)sport (56)demografica (46)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati