Da Real-Atletico a Psv-Arsenal, dove vedere gli ottavi di Champions League

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Oggi, martedì 4 marzo, spettacolo assicurato con il derby Real Madrid-Atletico Madrid, ma anche con Club Brugge-Aston Villa, Psv-Eindhoven-Arsenal e Borussia Dortmund-Lilla. Fari puntati sul big match del Bernabeu tra i Blancos di Carlo Ancelotti e i Colchoneros di Diego Simeone, protagonisti negli ultimi anni di confronti infuocati. In Spagna e in Europa. Dopo aver superato il Manchester City di Guardiola ai playoff, il Real è atteso dal derby contro l’Atletico. La squadra di Simeone si è qualificata agli ottavi della massima competizione europea grazie al quinto posto nella fase campionato. Grande attesa anche per la sfida tra la sorpresa Psv, che ha eliminato la Juve negli spareggi, e l’Arsenal di Arteta. Ecco le probabili formazioni delle partite di oggi:

Club Brugge (4-4-2): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Siquet, Jashari, Vanaken, Talbi; Jutgla, Tzolis. All. Hayen.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Disasi, Konsa, Digne; Tielemans, McGinn; Rogers, Asensio, Rashford; Watkins. All. Emery.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Brahim Diaz; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. All. Ancelotti

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Llorente, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Psv (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Til, Saibari; Perisic, L. De Jong, Lang. All. Bosz.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard. All. Arteta.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Reyna, Bynoe-Gittens; Guirassy. All. Kovac.

Lilla (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily; André, Bouaddi; Cabella, Mukau, Haraldsson; David. All. Genesio. Le sfide del martedì di Champions saranno visibili su Sky. Si parte alle 18:45 con Club Brugge-Aston Villa, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su Now.

Alle 21 tocca a Real Madrid-Atletico Madrid

(in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Now), Psv-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su Now) e Borussia Dortmund-Lilla (Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su Now). Tutte le partite serali saranno disponibili anche sul canale Zona Gol. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)