Da Tananai agli Smashing Pumpkins, torna ‘Rock in Roma’: le date dei concerti

(Adnkronos) – Da Tananai agli Smashing Pumpkins, passando per Lazza, Lucio Corsi, Ghali e Sfera Ebbasta. La grande musica capitolina torna con ‘Rock in Roma’. Il festival internazionale, giunto alla 15esima edizione, conta ad oggi 21 concerti per più di due mesi di live, che si svolgeranno in due luoghi simbolo della stagione concertistica romana: l’ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Dal 13 giugno al 1 agosto, il Festival della Capitale animerà le notti romane. Dal rock al pop, dalla scena cantautorale alla musica rap, dall’urban all’indie, i concerti previsti all’Ippodromo delle Capannelle, sono: il 13 giugno Voglio tornare negli anni ’90; il 14 giugno Pride X; il 17 giugno Fuckyourclique; il 18 giugno Fontaines D.C.; il 19 giugno Tananai; il 20 giugno Mai dire Goku; il 21 giugno Lucio Corsi; il 24 giugno Finley; il 28 giugno Teenage Dream; 8 luglio Willie Peyote; 10 luglio Nanowar of Steel; 11 luglio Tony Boy; il 13 luglio Lazza; il 15 luglio Ghali; il 16 luglio The Black Keys; il 19 luglio Sfera Ebbasta; il 20 luglio Peso Pluma; il 22 luglio Irama; il 24 luglio Luchè; il 1 agosto The Smashing Pumpkins. Alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il live di Joe Bonamassa il 19 luglio. Per l’Ippodromo delle Capannelle, Sergio Giuliani, tra i fondatori, insieme a Max Bucci di The Base, organizzatore di Rock in Roma, spiega: “Stiamo valutando se allestire due palchi distinti o utilizzare un unico palco, rimodulando l’arena per i concerti con minore affluenza di pubblico. Per il palco principale, che richiederà un notevole impegno tecnologico, stiamo considerando la possibilità di utilizzarlo anche per i gruppi più piccoli”. E Giuliani affronta anche la polemica sull’assenza in cartellone di artiste femminili: “Per noi il sesso e l’orientamento sessuale sono completamente irrilevanti. La nostra programmazione si basa esclusivamente su criteri artistici e sulla pertinenza rispetto al festival. Essere un artista, per noi, è sufficiente”. Anche perché, aggiunge, “sarebbe inopportuno scegliere in base al sesso”. Non è completamente d’accordo Simona Sala, direttrice di Radio Rai2, partner dell’evento. Sala, pur comprendendo le difficoltà di organizzare un cartellone con tanti artisti, dice: “Invito a fare qualcosa di più. Abbiamo un panorama artistico femminile che merita una chance. È vero che arte è arte ma c’è una spinta femminile molto forte che non bisogna sottovalutare”. Tornando ai numeri del festival, ‘Rock in Roma’ dal 2009, anno della sua fondazione, ad oggi, ha portato nella capitale oltre 300 concerti e più di 3 milioni di spettatori. Solo lo scorso anno il festival ha raggiunto oltre le 250.000 presenze, in due mesi di programmazione. Grazie al lavoro di The Base Rock in Roma ha accolto dal 2009 ad oggi star internazionali ed italiane. Si sono esibiti, negli anni, i Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Gilmour, Roger Waters, Radiohead, Duran Duran, Mäneskin, Post Malone, Arctic Monkeys, Cigarettes after Sex, Marilyn Manson, The Chemical Brothers, The Killers, Metallica, Slipknot, Muse, Thirty Seconds to Mars, Queens of Stone Age, The Lumineers, Sigur Rós, Iron Maiden, Linkin Park, solo per citarne alcuni. Per il terzo anno consecutivo, ‘Rock in Roma’ ospita Pride X – Roma Pride Official Party, l’evento simbolo dell’orgoglio e della libertà powered by Muccassassina. L’appuntamento è per sabato 14 giugno all’ippodromo delle Capannelle, con la direzione artistica di Diego Longobardi e un cast d’eccezione. Protagonista assoluta della serata sarà Rose Villain, madrina ufficiale del Roma Pride 2025, che, dopo aver guidato la Grande Parata – infiammerà il palco del festival con una performance delle sue hit più potenti. Accanto a lei, anche altre voci tra cui BigMama e Ditonellapiaga, insieme a una squadra Dj. Quanto al piano mobilità, la collaborazione con Eventi in Bus metterà a disposizione Bus-Navetta al termine dei concerti per accompagnare gli spettatori fino al centro di Roma. Ma intanto si pensa già alla prossima edizione e gli organizzatori annunciano l’intenzione di un talent rock in partnership con Radio Rai2 e uno possibile spin off di ‘Rock in Roma’ a Ostia, Tor Bella Monaca e Corviale per realizzare momenti di aggregazione anche nella periferia romana. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)