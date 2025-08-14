32 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da Tony Effe ad Achille Lauro, Fedez contro tutti: dissing sul palco del Red Valley

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Fedez contro tutti. Il rapper, ospite al Red Valley Festival a Olbia, si è lasciato andare ad alcune rime al veleno contro altri colleghi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, senza risparmiare nessuno… nemmeno se stesso.  La prima stoccata è diretta a Tony Effe e alla sua performance al Festival di Sanremo con il brano ‘Damme na mano’: “Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti”, ha iniziato Fedez dal palco scatenando il pubblico.   Poi, ancora, Fedez fa un battuta autoironica sul suo matrimonio naufragato con Chiara Ferragni: “Il mio matrimonio finito come il concerto dei Coldplay”, chiaro riferimento allo scandalo delle ultime settimane legato alla kiss cam che ha immortalato un presunto tradimento.  Ma non è finita qui. “Elodie a San Siro uno spin-off di Chi l’ha visto”, ha detto, alludendo alla polemica legata ai biglietti venduti a 10 euro per riempire lo stadio, così riporta Chi. E dal palco di Olbia Fedez non risparmia nemmeno Achille Lauro: “Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro”, dice il rapper sul cantautore veronese, che secondo i rumors, per mesi è stato accostato alla ex moglie di Fedez.  Infine, una frecciata a Ilaria Salis, membro del Parlamento europeo, mescolando satira e provocazione: “Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32 ° C
33.5 °
31.5 °
41 %
1.5kmh
0 %
Gio
33 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
37 °
Lun
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)incidente (14)carabinieri (14)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati