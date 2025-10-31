20.7 C
Dal 4/11 l’82esima edizione di Eicma, Meda: “Ci aspettiamo nuovo record”

Ultima ora
(Adnkronos) – Si scaldano i motori per l’82esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. “Mancano pochi giorni e, siccome l’impegno, il lavoro e la volontà che ci mettiamo ci portano sempre a sorpassare noi stessi, ci aspettiamo un nuovo record”, anticipa il presidente di Eicma, Pietro Meda. Sono oltre duemila i marchi che saranno rappresentati all’Esposizione, 730 gli espositori presenti, provenienti da oltre cinquanta Paesi del mondo. E poi “nuove sfide e nuove aree ancora più grandi delle precedenti per un’Eicma in miglioramento costante, che continua a evolversi e a crescere”, dice Meda. 

Dei cinquanta Paesi presenti, dieci sono al debutto: esporranno quest’anno per la prima volta in Eicma imprese di Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama, Perù ed Emirati Arabi, accanto alle più consolidate presenze europee e asiatiche. Ancora consistente e qualificata la compagine del Made in Italy, le cui aziende rappresentano il 30% degli espositori 2025, a rappresentare un Paese che in Europa è il primo per mercato e produzione. 

‘That’s Amore’ lo slogan scelto per l’Edizione numero 82. “E’ il premio all’amore di tutti i nostri clienti, di tutti gli espositori e di tutte le persone coinvolte nel mondo delle due ruote per questi oggetti che ci piacciono e che ci fanno sognare. Ed è un amore che abbiamo voluto rappresentare con un cuore sulla pelle”, che simboleggia “la forza indelebile delle due ruote che ognuno di noi si porta nel cuore”, chiarisce il presidente di Eicma.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

