Dal big air a moguls e aerials: tutto sul freestyle, lo sport più spericolato di Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – Adrenalina, velocità, tecnica, tanto spettacolo. E a volte, qualche brivido di paura. A Livigno, durante le Olimpiadi, le giornate passano così. Soprattutto se si butta un occhio alle gare di sci acrobatico (o freestyle), che si appresta a regalare alcune delle cartoline più belle a Milano Cortina 2026. Uno sport freschissimo, che ha debuttato ai Giochi (in veste dimostrativa) a Calgary nel 1988 e che oggi desta curiosità soprattutto tra i più giovani. Nacque negli anni Sessanta e in principio venne chiamato hotdogging (tradotto, “fare acrobazie”) perché prevedeva una serie di evoluzioni e ‘voli’ pazzeschi. Vent’anni dopo, nel 1980, la prima stagione di Coppa del mondo Fis e una storia cresciuta con il passare degli anni, tra gare memorabili e grandi personaggi.

Un po’ di storia. Lo sci acrobatico ha debuttato a Calgary 1988 a livello dimostrativo, con gare di moguls maschile e femminile, aerials e ballet. Quattro anni dopo, i moguls sono diventati sport da medaglia ad Albertville, mentre gli aerials (salti) a Lillehammer 1994. Lo skicross ha fatto il suo esordio a Vancouver 2010. Lo slopestyle e l’halfpipe sono stati aggiunti al programma di Sochi 2014, mentre il big air e il mixed team aerials sono gli eventi più recenti delle Olimpiadi, introdotti a Pechino 2022. A Milano Cortina 2026 ci sarà un’altra novità: entreranno a far parte del programma le gare di dual moguls maschili e femminili.



Ma come funzioneranno le varie gare di sci acrobatico a Milano Cortina 2026? Intanto, si svolgeranno a Livigno – tra Mottolino e Carosello 3000 – e prevederanno, in generale, fasi di qualificazione e finali.

Nel moguls, gli atleti sciano lungo un percorso molto ripido, combinando curve tecniche, salti, manovre aeree e velocità. La valutazione dei giudici si basa su tecnica, velocità e salti compiuti.Nel dual moguls, che debutterà quest’anno alle Olimpiadi, due atleti o atlete si sfidano l’uno contro l’altro sulla stessa pista.

Nell’aerials, gli sciatori si lanciano in aria da una rampa eseguendo manovre aeree e trick prima di atterrare su un pendio da 34° a 39° lungo circa 30 metri. I giudici assegnano punteggi in base a tre criteri: stacco dal trampolino, esecuzione (forma in aria, rotazioni e avvitamenti) e atterraggio.

Lo skicross prevede due momenti. Una fase di qualificazione, in cui gli atleti devono percorrere il più velocemente possibile una pista con elementi artificiali come salti, dossi e curve paraboliche. E poi una fase a eliminazione, in cui quattro atleti o atlete gareggiano nello stesso momento. Vince chi taglia il traguardo per primo.

Nello slopestyle, gli atleti attraversano un percorso a ostacoli (tra cui ringhiere e vari salti) e vengono giudicati in base all’ampiezza, all’originalità e alla qualità delle acrobazie mostrate. I giudici valutano qui la difficoltà dei numeri e la loro l’esecuzione, oltre ad ampiezza (altezza dei salti) e progressione della run.

Nell’halfpipe, i concorrenti eseguono una serie di figure mentre sciano lungo un pendio semicilindrico. I criteri di giudizio includono in questa disciplina ampiezza, difficoltà, esecuzione e varietà dei trick mostrati in pista.

Nel big air, gli atleti scendono da un pendio verso una grande rampa, con salti ed evoluzioni da brividi prima di atterrare. Come per lo slopestyle, i giudici valutano difficoltà dei numeri ed esecuzione, ampiezza (altezza dei salti) e progressione della run.

La curiosità è che a Livigno ci saranno 15 eventi da medaglia, mai così tanti nella storia olimpica: 14 saranno divisi in maniera equa tra uomini e donne, con l’introduzione del citato dual moguls.

Ecco il programma dei prossimi giorni delle gare di sci freestyle a Milano Cortina 2026:

Martedì 10 febbraio



Ore 11:15 – Qualificazione moguls maschile

Ore 12:30 – Finale slopestyle maschile, 1ª manche

Ore 12:59 – Finale slopestyle maschile, 2ª manche

Ore 13:28 – Finale slopestyle maschile, 3ª manche

Ore 14:15 – Qualificazione moguls femminile

Mecoledì 11 febbraio



Ore 11:00 – Qualificazione moguls femminile

Ore 14:15 – Finale 1 moguls femminile

Ore 14:55 – Finale 2 moguls femminile

Giovedì 12 febbraio



Ore 10:00 – Qualificazione moguls maschile

Ore 12:15 – Finale 1 moguls maschile

Ore 12:55 – Finale 2 moguls maschile

Sabato 14 febbraio



Ore 10:30 – Sedicesimi di finale dual moguls femminile

Ore 11:00 – Ottavi di finale dual moguls femminile

Ore 11:20 – Quarti di finale dual moguls femminile

Ore 11:35 – Semifinali dual moguls femminile

Ore 11:45 – Small final dual moguls femminile

Ore 11:47 – Big final dual moguls femminile

Ore 19:30 – Qualificazione big air femminile, 1ª manche

Ore 20:15 – Qualificazione big air femminile, 2ª manche

Ore 21:00 – Qualificazione big air femminile, 3ª manche

Domenica 15 febbraio



Ore 10:30 – Sedicesimi di finale dual moguls maschile

Ore 11:00 – Ottavi di finale dual moguls maschile

Ore 11:20 – Quarti di finale dual moguls maschile

Ore 11:35 – Semifinali dual moguls maschile

Ore 11:45 – Small final dual moguls maschile

Ore 11:47 – Big final dual moguls maschile

Ore 19:30 – Qualificazione big air femminile, 1ª manche

Ore 20:15 – Qualificazione big air femminile, 2ª manche

Ore 21:00 – Qualificazione big air femminile, 3ª manche

Lunedì 16 febbraio



Ore 19:30 – Finale big air femminile, 1ª manche

Ore 19:52 – Finale big air femminile, 2ª manche

Ore 20:15 – Finale big air femminile, 3ª manche

Martedì 17 febbraio



Ore 10:45 – Qualificazione aerials femminile 1

Ore 11:30 – Qualificazione aerials femminile 2

Ore 13:30 – Qualificazione aerials maschile 1

Ore 14:15 – Qualificazione aerials maschile 1

Ore 19:30 – Finale big air maschile, 1ª manche

Ore 19:52 – Finale big air maschile, 2ª manche

Ore 20:15 – Finale big air maschile, 3ª manche

Mercoledì 18 febbraio



Ore 11:30 – Small final aerials femminile

Ore 12:30 – Big final aerials femminile

Giovedì 19 febbraio

Ore 10:30 – Qualificazioni halfpipe maschile, 1ª manche

Ore 11:27 – Qualificazioni halfpipe maschile, 2ª manche

Ore 11:30 – Small final aerials maschile

Ore 12:30 – Big final aerials maschile

Ore 19.30 – Qualificazioni halfpipe femminile, 1ª manche

Ore 20:27 – Qualificazioni halfpipe femminile, 2ª manche

Venerdì 20 febbraio



Ore 10:00 – Piazzamento ski cross femminile

Ore 12:00 – Ottavi di finale ski cross femminile

Ore 12:35 – Quarti di finale ski cross femminile

Ore 12:54 – Semifinali ski cross femminile

Ore 13:10 – Small final ski cross femminile

Ore 13:15 – Big final ski cross femminile

Ore 19:30 – Finale halfpipe maschile, 1ª manche

Ore 19:58 – Finale halfpipe maschile, 2ª manche

Ore 20:25 – Finale halfpipe maschile, 3ª manche

Sabato 21 febbraio



Ore 10:00 – Piazzamento ski cross maschile

Ore 10:45 – Finale 1 aerials a squadre miste

Ore 11:45 – Finale 2 aerials a squadre miste

Ore 12:00 – Ottavi di finale ski cross maschile

Ore 12:35 – Quarti di finale ski cross maschile

Ore 12:54 – Semifinali ski cross maschile

Ore 13:10 – Small final ski cross maschile

Ore 13:15 – Big final ski cross maschile

Ore 19:30 – Finale halfpipe femminile, 1ª manche

Ore 19:58 – Finale halfpipe femminile, 2ª manche

Ore 20:25 – Finale halfpipe femminile, 3ª manche

L’Italia non è mai salita sul podio olimpico nelle discipline dello sci freestyle. I migliori risultati azzurri sono i quinti posti di Leonardo Donaggio (big air) e Simone Deromedis (ski cross) a Pechino 2022. Sono diverse però le speranze verso Milano Cortina 2026, a cominciare dalla stellina Flora Tabanelli, campionessa del mondo di big air e vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2025. Grande attesa anche per suo fratello Miro, oro agli X Games di Aspen 2025. Per lo skicross, occhi puntati invece su Simone Deromedis e Jole Galli. (di Michele Antonelli, inviato a Livigno)

