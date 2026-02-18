12.5 C
Dal Cdm 1 miliardo per le regioni colpite dal ciclone Harry e via libera a dl bollette

(Adnkronos) – Un miliardo di euro per i danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna e dalla frana di Niscemi. Il Consiglio dei ministri – a quanto si apprende – ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni. Nei fondi sono compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza. 

Approvato in Cdm anche il decreto bollette. Il provvedimento contiene “misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”. 

“Il governo – ha affermato via social il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – ha scelto ancora una volta la strada della concretezza, per la competitività del sistema Paese e per la crescita economica. Energia a prezzi più bassi per famiglie e imprese”. 

