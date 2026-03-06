16 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara all’esordio a Indian Wells 2026. Sabato 7 marzo il tennista azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina, tennista numero 109 del mondo che arriva dalle qualificazioni e che lo scorso anno ha battuto Matteo Berrettini a Guangzhou e la scorsa settimana è stato superato da Flavio Cobolli all’Atp di Acapulco. Ma chi è Svrcina? 

 

Dalibor Svrcina è un tennista ceco originario di Ostrava di 23 anni, classe 2002. La, ancora giovane, carriera di Svrcina ha toccato il suo punto più alto proprio lo scorso anno, quando è riuscito a entrare nella top 100 della classifica Atp raggiungendo la posizione numero 86, conquistando così il suo best ranking. 

Svricina ha iniziato a giocare a tennis fin da giovanissimo e si è imposto come uno dei talenti del suo Paese, che sta sfornando giocatori come Mensik, Machac e Lehecka. Ha vinto diversi titoli Challenger: quello di Praga nel 2021 e quelli di Pune, Barletta e Cancun nel 2025. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

