38.2 C
Firenze
lunedì 11 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dalla chioma alle gambe, Noemi ironizza sulla scottatura: “Mai senza crema”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Dalla chioma rossa… alle gambe rosse. Noemi si sta godendo le vacanze estive con leggerezza, ma tra sole e relax ha dimenticato un dettaglio fondamentale: applicare la protezione solare. Il risultato? Una vistosa scottatura alle gambe, immortalata in una foto condivisa su X e diventata virale in breve tempo.  “Promemoria: mettere la crema solare sempre anche sulle gambe”, ha scritto la cantante come didascalia allo scatto, in cui mostra le gambe arrossate in perfetto tono con il costume a strisce rosa e rosse. Nella foto, Noemi è stata ritratta dal collo in giù, proprio per mettere in evidenza il segno evidente dell’esposizione al sole, con il dettaglio dei pantaloncini.  Una foto che è diventata in breve tempo oggetto di meme e commenti ironici. “Amo è tutto così monocromo”, ha commentato un utente, notando l’abbinamento cromatico tra i capelli e le gambe. “Se mettevi il costume tutto giallo, con le gambe rosse facevamo la bandiera della Roma”, ha scritto un altro, cogliendo l’occasione per sottolineare la fede calcistica della cantante. “Ora capisco il ROSSONOEMI”, scrive un altro.  Ma non sono mancate le critiche. C’è chi l’ha accusata di aver postato una foto in costume solo per poter “acchiapparelike”: “Potevi scrivere un post oppure fare finto pentimento della protezione… in realtà se ne frega. Che tristezza”, ha commentato un hater.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
38.2 ° C
39.5 °
36.4 °
31 %
6.7kmh
20 %
Lun
36 °
Mar
39 °
Mer
40 °
Gio
38 °
Ven
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)amichevole (10)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati