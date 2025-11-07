9.1 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dalla Libia al porto di Pozzallo con 72 migranti a bordo, arrestati 3 scafisti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Polizia di Stato di Ragusa e la Guardia di Finanza hanno fermato tre egiziani per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lunedì scorso, al porto di Pozzallo, è arrivata una imbarcazione con a bordo 72 migranti bengalesi, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo essersi arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo. 

Grazie all’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio dell’imbarcazione, proveniente dalla Libia, e individuare i tre scafisti poi arrestati. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.1 ° C
12.7 °
8.6 °
91 %
1.2kmh
100 %
Ven
16 °
Sab
17 °
Dom
15 °
Lun
17 °
Mar
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1471)ultimora (1372)sport (59)demografica (40)attualità (11)Serie A (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati