11.2 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dalla Svizzera al… Psg: Jorginho segna un rigore e allontana la ‘maledizione’ azzurra

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jorginho si presenta sul dischetto e, questa volta, segna. È successo durante il secondo tempo di Paris Saint-Germain-Flamengo, finale di coppa Intercontinentale di oggi, mercoledì 17 dicembre. Il centrocampista naturalizzato italiano, che con la Nazionale azzurra ha vinto l’Europeo del 2021, ha segnato il calcio di rigore dell’1-1, spiazzando il portiere parigino Safonov e ridando speranza ai brasiliani. Eppure, visti proprio i suoi trascorsi con l’Italia, il penalty trasformato da Jorginho fa notizia. 

 

Il primo, pesante, calcio di rigore sbagliato da Jorginho con la maglia dell’Italia risale al 5 settembre 2021. Durante le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, l’ex centrocampista, tra le altre, del Napoli ha la possibilià di sbloccare il risultato in Svizzera contro gli elvetici, salvo però farsi ipnotizzare da Sommer. Il match terminò 0-0, in parità proprio come il ritorno giocato all’Olimpico un mese dopo. 

Jorginho, in pieno recupero, ha la possibilità di regalare all’Italia la vittoria e farla volare ai Mondiali, ma ancora una volta il suo destro dal dischetto finisce alto e la partita termina 1-1, condannando poi gli azzurri al secondo posto nel girone e alla successiva eliminazione ai playoff per mano della Macedonia del Nord.  

Ma non è l’ultimo errore in azzurro. Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore anche nella lotteria della finale degli Europei 2021, quando l’Italia affrontò l’Inghilterra a Wembley, dopo che i 120 minuti si erano conclusi 1-1. Il regista ha infatti ciccato il quinto penalty, quello che poteva essere decisivo, venendo poi ‘salvato’ dalle parate di Donnarumma. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
11.2 ° C
12.5 °
10.4 °
84 %
1.5kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
15 °
Ven
15 °
Sab
12 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1428)ultimora (1286)sport (68)Eurofocus (44)demografica (30)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati