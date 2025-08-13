37.7 C
Dall’emergenza al sogno, matrimonio in Terapia intensiva a Palermo

(Adnkronos) – Una storia di speranza, amore e resilienza arriva da Palermo dove Maria, una giovane donna di Malta ricoverata all’Ismett per una grave miocardite, ha potuto coronare il suo sogno: celebrare il matrimonio con rito cattolico, nonostante le sue condizioni di salute critiche. Maria è arrivata a Palermo alcune settimane fa, a bordo di un elicottero, dopo essere stata stabilizzata e collegata all’Ecmo dalla dottoressa Giovanna Panarello, responsabile del reparto di Terapia Intensiva dell’Ismett, che insieme a un team di professionisti del centro palermitano è andata a Malta per effettuare il recupero in emergenza. A Palermo è stata accolta da un’équipe multidisciplinare, ricoverata in Terapia Intensiva e seguita costantemente.  Già sposata civilmente, Maria desiderava da tempo poter celebrare il rito religioso e il marito ha voluto realizzare il suo desiderio come gesto d’amore e speranza in un momento così delicato. Grazie alla sensibilità e all’impegno del personale dell’Ismett è stato possibile organizzare la cerimonia direttamente all’interno del reparto, in un ambiente protetto e in totale sicurezza clinica. “È stata una grande gioia per tutto il personale vedere quanto l’amore possa dare forza anche nei momenti più difficili – racconta Cinzia Di Benedetto, direttore sanitario di Ismett – Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare questo desiderio, garantendo al contempo la massima sicurezza clinica”. Il caso di Maria si inserisce nell’ambito del Programma pazienti internazionali di Ismett che da anni accoglie cittadini stranieri per cure altamente specialistiche. Oggi circa il 3% dei pazienti dell’Istituto proviene dall’estero, a conferma del suo ruolo come centro di riferimento della Regione Siciliana nel Mediterraneo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

