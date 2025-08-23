24.7 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
Damiano David in tribuna per Roma-Bologna, bodyguard ‘stopper’ caccia ammiratrici

(Adnkronos) – Parata di vip alla prima della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Oggi, sabato 23 agosto, all’Olimpico è stato registrato il 77esimo sold out dell’era Friedkin. All’esordio in campionato contro il Bologna sono presenti tante star dello spettacolo e dello sport. Da Damiano David, frontman dei Maneskin, alla sua compagna, l’attrice americana Dove Cameron, passando per l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini. E proprioil cantante non è passato inosservato. Inavvicinabile Damiano David in tribuna all’Olimpico, ‘protetto’ per l’occasione da bodyguard che hanno negato (anche con forza) selfie e autografi a diverse ammiratrici del cantante. Un ritorno allo stadio blindato per il frontman dei Maneskin, insieme alla sua compagna (i due hanno trascorso parte delle vacanze in Italia). Presente allo stadio anche l’attrice Zoe Saldana (nota per Avatar) insieme al marito, il regista Marco Perego. E poi l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini, l’ex Roma e Juve Zbigniew Boniek (oggi vicepresidente della Uefa) e l’altro grande ex giallorosso Vincent Candela.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

