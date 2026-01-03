9.3 C
Damiano David si sposa, Dove Cameron ha detto sì: l’annuncio (e l’anello)

(Adnkronos) –
Damiano David si sposa. Il cantante, ex frontman dei Maneskin, ha pubblicato oggi, sabato 3 gennaio, una foto con cui ufficializza il suo fidanzamento con l’attrice Dove Cameron. Sul proprio profilo Instagram, David ha postato diverse foto insieme alla fidanzata, ‘zoomando’ su un particolare che non poteva passare inosservato: l’anello al dito di Cameron. Un’ulteriore conferma è arrivata nella didascalia: “Sarà un anno fantastico”, ha scritto il cantante, aggiungendo poi emoticon, piuttosto eloquenti, di un anello e di un cuore. 

I rumors, in verità, su un possibile fidanzamento dei due si erano già cominciati a spargere nelle scorse settimane. Cameron era stata infatti avvistata proprio con un anello di fidanzamento al dito, come riportava ‘Tmz’, mentre passeggiava tra le strade di Sydney, in Australia, a braccetto con il suo fidanzato.  

La notizia era arrivata a poche settimane dal festeggiamento del loro secondo anniversario, che potrebbe essere il giorno in cui Damiano ha fatto la proposta di matrimonio a Dove. “I due anni più belli della mia vita. Mi commuovo almeno una volta alla settimana perché la vita è diventata così bella con te al mio fianco. Ti amo in un modo che nessuna parola potrà mai descrivere. Buon anniversario amore mio”, aveva scritto l’attrice in un post su Instagram del 9 ottobre.  

 

spettacoli

