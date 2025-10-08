21.9 C
Damiano David, tour da record: Milano sold out, ora doppia data romana

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Prosegue il successo il ‘World Tour 2025’ di Damiano David. Ieri sera, martedì 7 ottobre, l’artista ha infiammato l’Unipol Forum di Milano, prima delle tre tappe italiane del suo tour mondiale di 34 date, che registra già il tutto esaurito in Europa, Australia e Sud America. Grande attesa ora per i due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. A rendere ancora più speciale la serata milanese, la partecipazione a sorpresa di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese è salito sul palco per un duetto con Damiano sulle note dell’iconica ‘La nuova stella di Broadway’. 

Il concerto di Milano segna il gran finale della leg europea del tour, andato tutto esaurito a sei mesi dal debutto. Un successo confermato dai numeri delle tappe precedenti: dalle due date nella storica Roundhouse di Londra (6.000 presenze totali) ai 15.000 spettatori di Madrid, passando per i 9.000 di Parigi e gli oltre 8.000 di Bruxelles, che consolidano lo status di Damiano come performer di livello globale. Il tour proseguirà con tappe in Australia, Nord America, Sud America e Asia. 

In concomitanza con la partenza del tour, l’artista ha pubblicato l’Ep digitale ‘Funny little Fears Dreams’ , un progetto di 5 brani inediti che segue il successo dell’album ‘Funny little Fears’ (certificato in 9 Paesi, oltre 900 milioni di stream). L’Ep include il singolo attualmente in radio ‘Talk to me’ , in collaborazione con la vincitrice di un Grammy Tyla e la leggenda Nile Rodgers, e il brano ‘Cinnamon’ con la partecipazione di Albert Hammond Jr (The Strokes). 

© Riproduzione riservata

