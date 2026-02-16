8.6 C
Dana Eden, produttrice serie Teheran trovata morta in Grecia: stava girando quarta stagione

Dana Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv ‘Tehran’, è morta a 52 anni durante le riprese della quarta stagione in Grecia. Lo hanno confermato i media israeliani, aggiungendo che la polizia di Atene sta indagando sulla possibilità che la donna sia stata assassinata da agenti del governo iraniano, che aveva attaccato la serie televisiva Teheran sui media statali fin dalla sua prima messa in onda. Tuttavia, l’israeliano Canale 12 ha dichiarato stamattina che questa notizia era una “fake news” e che non era stata fatta alcuna menzione di un’indagine per omicidio o del coinvolgimento iraniano.  

I notiziari greci, come Ta Nea, Documento e Proto Tema, hanno riferito che è stata trovata morta in una stanza d’albergo di Atene, dove alloggiava dal 4 febbraio, che il corpo è stato scoperto dal fratello, che sono stati trovati lividi sul collo e sugli arti e che nella stanza sono state trovate delle pillole. Tutte queste fonti hanno affermato che le autorità stanno indagando sulla possibilità del suicidio.  

spettacoli

