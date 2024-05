D’Angelo Valente: “Temporary store Perlana per avvicinare innovazione a consumatori”

(Adnkronos) – “Perlana è un brand storico, amato dagli italiani e noto per il suo claim ‘Nuovo e lavato con Perlana’. Un claim che fa parte dei valori che il marchio rappresenta e che vive fino in fondo. Con il nostro primo temporary store a Milano, in via De Cristoforis, vogliamo avvicinare l'innovazione ai consumatori in un percorso multisensoriale per raccontare i valori del marchio e rendere noto come la cura dei capi possa effettivamente portare a comportamenti più consapevoli e ad esprimere dei valori di sostenibilità importanti”. Lo ha detto Francesca D’Angelo Valente, direttrice marketing Henkel Consumer Brands Italia, in occasione del lancio del Perlana Pop Lab, aperto al pubblico dal 27 maggio al 2 giugno a Milano. Perlana accompagnerà gli ospiti in un viaggio sensoriale ed immersivo: dalla storia del brand all’innovazione dell’ultimo anno. Inoltre, sarà possibile scoprire la nuova formula di Perlana, toccando con mano e vedendo con i propri occhi come sia in grado di far tornare i capi come nuovi dopo 10 lavaggi. “Entrando nel Perlana Pop Club, ci si immerge subito nella storia del marchio: si viene esposti ai pack storici, così come le comunicazioni più note, per poi entrare nel dettaglio di quella che è la nostra formula, i nostri profumi e l'azione effettiva di Perlana sul rinnovamento dei capi – spiega la direttrice marketing di Henkel Consumer Brands Italia – Il tutto arricchito da talk che entreranno nel vivo del mondo del bucato e che saranno animati da ospiti di eccezione, come ‘Casa di Mattia e Alice Venturi’ che parleranno dei segreti per un bucato perfetto, Vanity Fair e Bivio Milano per lezioni di stile sostenibile ed infine GeoPop per una divertentissima lezione di chimica del bucato”. “Nel 2024 Perlana introduce una nuova formula, un brevetto Henkel a tripla azione: rinnovamento del colore, rinnovamento delle fibre e rinnovamento della freschezza. Il tutto con un'aura che potremmo definire magica, ma non è magia, è innovazione tecnologica. Tutto ciò che viene espresso all'interno del temporary store”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)