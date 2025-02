Daniel Barenboim: “Ho il morbo di Parkinson”

(Adnkronos) – Il direttore d’orchestra argentino-israeliano Daniel Barenboim ha annunciato oggi di essere affetto dal morbo di Parkinson, anche se intende “mantenere il maggior numero possibile di impegni musicali” e continuare a dirigere il più a lungo possibile. Il maestro 82enne dirige la West Eastern Divan Orchestra, un progetto da lui creato nel 1999, in cui giovani musicisti israeliani e palestinesi suonano insieme. “È la mia responsabilità più importante. Per me è essenziale garantire la stabilità e lo sviluppo a lungo termine dell’orchestra”, ha scritto Barenboim in una dichiarazione rilasciata dalla sua fondazione sui social media. Il celebre direttore d’orchestra aveva già annunciato nell’ottobre 2022 di essere affetto da una “grave malattia neurologica” che lo aveva costretto a ridurre le sue attività concertistiche e, nel 2023, a dimettersi dalla Staatsoper di Berlino, l’Opera di Stato tedesca, di cui era direttore musicale dal 2000. “Purtroppo il mio stato di salute è peggiorato notevolmente nell’ultimo anno. Non posso più fornire i servizi che sono giustamente richiesti a un direttore musicale”, aveva dichiarato all’epoca. La malattia di cui parlava è stata rivelata oggi, tre anni dopo: “So che molte persone si sono preoccupate per la mia salute e sono stato molto toccato dal sostegno che ho ricevuto negli ultimi tre anni. Oggi voglio dirvi che ho il morbo di Parkinson”. Daniel Barenboim continuerà così a dirigere West Eastern Divan Orchestra finché le sue condizioni di salute lo permetteranno, e assumerà “un ruolo attivo nell’assicurare che abbia l’opportunità di lavorare con altri eccellenti direttori d’orchestra in futuro”. “Sto navigando in questa mia nuova realtà e la mia attenzione è rivolta a ricevere le migliori cure disponibili. Ringrazio tutti per la gentilezza e gli auguri”, conclude la dichiarazione affidata ai social. Nato in Argentina nel 1942, ma naturalizzato spagnolo, israeliano e palestinese, Daniel Barenboim ha fatto il suo debutto internazionale come pianista all’età di 10 anni, prima di esordire come direttore d’orchestra nel 1967 con la London Philharmonic Orchestra. Da allora è stato ospite dalle principali orchestre del mondo. Dal 1975 al 1989 è stato direttore principale dell’Orchestre de Paris e dal 1991 al 2006 della Chicago Symphony Orchestra. Nel 2007 ha avviato una stretta collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano e dal 2011 al 2014 ne è stato direttore musicale. Barenboim ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Principe delle Asturie per la Concordia nel 2002, il dottorato onorario dall’Università di Oxford e il titolo di Comandante della Legione d’Onore della Repubblica francese. È stato nominato Ambasciatore per la Pace dalle Nazioni Unite e il suo impegno per la pace e i suoi ideali politici lo hanno portato in diverse occasioni a scontrarsi con il governo israeliano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)