Daniel Craig a Che tempo che fa: “Sesso non mi imbarazza, lo facciamo tutti”

(Adnkronos) – Dalle scene di sesso in ‘Queer’ alla sera in cui ha scoperto di essere stato preso per interpretare James Bond. Daniel Craig è stato ospite ieri, domenica 30 marzo, a ‘Che tempo che fa’ in occasione dell’uscita dell’ultimo film di Luca Guadagnino, in cui la star di Hollywod è il protagonista e veste i panni di William Lee. ‘Queer’ sarà al cinema dal 17 aprile: “Interpretare un personaggio così complesso a questo punto della mia carriera è stata una cosa che non riuscivo neanche a immaginare, dopo aver fatto James Bond e questi grandi film… Però volevo tornare a fare i film che avevo fatto nella prima parte della mia carriera, un pochino più complessi da un punto di vista emotivo”, ha spiegato Daniel Craig a Che tempo che fa. La star di Hollywood ha raccontato come è arrivata la proposta del regista Luca Guadagnino: “È venuto a trovarmi e mi ha presentato il copione. Io volevo assolutamente lavorare con lui, avrei fatto qualsiasi cosa, ma il fatto che mi abbia presentato proprio questo film, una cosa così personale che lui voleva trasformare in film da molto tempo, per me è stata un’opportunità che non potevo proprio lasciarmi sfuggire”. E sulle scene di sesso molto esplicite in ‘Queer’: “Ci sono tantissime cose che mi imbarazzano ma il sesso non è una di quelle… lo facciamo tutti! Quelle scene erano importanti, ho pensato che c’era davvero bisogno di far vedere questo rapporto fisico tra i due; senza questo il film sarebbe stato più vuoto”. Daniel Craig nello studio di Fabio Fazio ha ricordato la sera in cui ha scoperto di essere stato preso per interpretare James Bond, il ruolo più importante della sua vita: “Ero al supermercato, avevo questo carrello pieno di cibo, gli ho dato un colpo, l’ho buttato da parte, ho preso una bottiglia di vodka e ho detto: ‘Adesso mi faccio un Martini!’”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)