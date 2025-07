Daniele Adani, il legame speciale con Ultimo: “Anima nobile”

(Adnkronos) – Un compleanno speciale quello di Daniele Adani che ha scelto di celebrare i suoi 51 anni in una cornice speciale: il concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma. L’ex calciatore ha assistito alla prima delle tre date del cantautore romano, tutte sold out, giovedì 10 luglio, proprio nel giorno del suo compleanno. “La felicità di vivere la sera del mio compleanno da te Nik mio”, scrive Daniele Adani condividendo un carosello di foto e video che raccontano la magica serata. E poi, parole al miele per il cantautore e grande amico: “Essere speciale, anima nobile, con la tua gente, nella tua città, travolto dalla magia della tua musica”. Adani ha incontrato Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, nel backstage prima dell’inizio del live. Un momento intimo e intenso che l’ex calciatore ha voluto condividere con i suoi follower e con chi gli ha fatto gli auguri: “Il nostro abbraccio unico e intenso, lo condivido con tutti voi per ringraziarvi dal profondo del cuore per i tanti messaggi di auguri, le testimonianze d’affetto e gli attestati di stima che mi avete inviato”, ha scritto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)