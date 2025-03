Danimarca dice addio alle lettere, a fine anno l’ultima consegna

(Adnkronos) – Addio lettere, cassette postali e posti di lavoro. In Danimarca il servizio postale, PostNord, ha comunicato che dalla fine dell’anno non verrà più garantita la consegna delle lettere. Finisce un’epoca. I danesi sono sempre più ‘digitali’ e sono rimasti in pochi, non solo in Danimarca, a scrivere una lettera, imbustarla e imbucarla. I dati pubblicati sul sito di PostNord, che opera anche in Svezia, parlano di un calo di oltre il 90% dal 2000. Già da inizio giugno inizieranno a sparire le storiche cassette della posta. Perderanno il lavoro circa 1.500 dei 4.600 dipendenti in Danimarca, hanno comunicato da PostNord, come riporta la Bbc che accende i riflettori su un Paese in cui esiste un’app per quasi tutto. Secondo le stime il 95% dei danesi usa il servizio Digital Post, ma 271.000 persone restano affezionate alla posta cartacea. Fino al 2026 viene garantito il rimborso dei francobolli già acquistati. Il ministro dei Trasporti, Thomas Danielsen, ha provato a rassicurare la popolazione. Le lettere potranno ancora essere spedite e arriveranno a destinazione, ha detto, insistendo sul “mercato libero”. La Bbc ricorda la legge che lo scorso anno ha aperto il mercato alle aziende private. Intanto PostNord afferma di voler diventare il corriere per la spedizione di pacchi preferito dei danesi che mai come oggi fanno shopping online. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)