Darderi, ancora una vittoria a Monaco: battuto Kecmanovic agli ottavi

Luciano Darderi continua a vincere. Il tennista azzurro ha battuto oggi, mercoledì 16 aprile, il serbo Miomir Kecmanovic, numero 48 del mondo, negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Monaco di Baviera in tre set con il punteggio di 2-6, 7-6 (4), 6-4 in due ore e trenta minuti. Ora Darderi attende di scoprire chi sarà il suo avversario nei quarti del torneo tedesco, con lo sfidante che uscirà dal match tra l’olandese Botic Van de Zandschulp, 89esimo del ranking, e lo statunitense Ben Shelton, al 15esimo posto della classifica Atp. Inizio di partita complicato per Darderi, che va sotto nel punteggio perdendo il primo set con un netto 6-2. La reazione dell’italo argentino però è immediata: Luciano porta il secondo parziale al tie break e lo vince concedendo solo quattro punti all’avversario. Tutto facile nell’ultimo e decisivo set, che Luciano vince piazzando un solo break ma senza rischiare mai nulla e chiudendo i discorsi qualificazione 6-4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)