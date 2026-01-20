8.2 C
Darderi, malessere e vomito agli Australian Open. Poi spacca la racchetta

(Adnkronos) – Problemi intestinali (anche) per Luciano Darderi agli Australian Open. Oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro ha lamentato problemi di stomaco durante il match del primo turno dello Slam di Melbourne contro il cileno Cristian Garin. Darderi infatti, con il protrarsi del match, ha iniziato a toccarsi la pancia e fare evidenti smorfie con il viso, finendo per sfogare la sua rabbia contro la malcapitata racchetta, spaccata sul cemento australiano. 

Durante un cambio campo Darderi ha anche messo il viso in un sacchetto e iniziato, a quanto sembra, a vomitare, tanto da attirare l’attenzione del giudice di sedia. L’azzurro è comunque tornato in campo, riuscendo a concludere, e vincere, la partita correndo immediatamente in bagno dopo la stretta di mano. 

Il caso di Darderi non è il solo dall’inizio dello Slam. Anche Flavio Cobolli, poi eliminato al primo turno da Fery, aveva lamentato problemi di stomaco durante la sfida con il francese, decisivi poi per il risultato finale. 

 

sport

