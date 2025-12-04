10.7 C
Dario Vitale lascia Versace a due giorni dall’acquisizione da parte del gruppo Prada

(Adnkronos) –
Dario Vitale, a pochi mesi dal suo ingresso in Versace, lascia il ruolo di direttore creativo della griffe della Medusa. L’annuncio arriva a due giorni dalla conclusione dell’acquisizione da parte del gruppo Prada del marchio fondato da Gianni Versace nel 1978.  

La decisione di interrompere la collaborazione, viene spiegato, arriva “di comune accordo” tra Vitale e la maison e sarà effettiva a partire dal 12 dicembre prossimo. Versace ringrazia “sinceramente Dario per il suo straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa del brand durante questo periodo di transizione” e gli augura “il meglio per i suoi futuri progetti”. La nuova direzione creativa sarà annunciata a tempo debito. Nel frattempo, il team creativo continuerà a operare sotto la guida di Emmanuel Gintzburger, chief executive officer di Versace. 

Ex direttore creativo di Miu Miu, Vitale era entrato in carica come nuovo Chief Creative Officer di Versace, il primo aprile scorso. Una nomina che ha rappresentato un momento storico per Versace: per la prima volta da quasi 50 anni la direzione creativa non sarebbe più stata guidata da un membro della famiglia (dopo la guida di Donatella Versace alla morte del fratello Gianni). La prima collezione di Vitale per Versace, la spring/summer 2026, è stata presentata con un evento intimo durante la scorsa Milano Fashion Week. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

