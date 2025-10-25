17.3 C
‘Daspo’ per Hannoun, il Questore: “E’ pericoloso, non potrà tornare a Milano per un anno”

REDAZIONE
Mohammad Hannoun non potrà tornare a Milano per un anno. Il Questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno nel Comune di Milano nei confronti del cittadino giordano che è stato bloccato all’aeroporto di Linate. A quanto si legge nel documento che Adnkronos ha potuto visionare, la misura è stata notificata oggi, sabato 25 ottobre, attorno alle 16 agli uffici della polizia di frontiera, poco prima che lo stesso Hannoun si mettesse in comunicazione telefonica con il corteo pro-Pal di Milano, per una serie di comportamenti “ritenuti idonei a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica”. Secondo quanto riportato nel provvedimento, Mohammad Hannoun, presidente delle associazioni ‘Associazione benefica di solidarietà con il popolo Palestinese’ e ‘Associazione Palestinese in Italia’, avrebbe manifestato “una pervicace inclinazione a commettere reati contro l’ordine pubblico”. La violazione del divieto di ritorno nel Comune di Milano “costituisce delitto punito con la reclusione da 6 a 18 mesi e con la multa fino a 10mila euro”. 

Il provvedimento del questore di Milano si basa in particolare sulle dichiarazioni pronunciate durante la manifestazione Pro-Palestina, tenutasi a Milano il 18 ottobre 2025. L’uomo – secondo quanto si legge in un documento che Adnkronos ha potuto visionare – avrebbe pronunciato frasi di istigazione alla violenza, inneggiando alla legge del taglione e incitando alla morte di collaborazionisti e presunti criminali. Tali dichiarazioni, diffuse anche in diretta sulla piattaforma social Facebook, “avrebbero potuto generare reazioni di massa incontrollabili, mettendo a rischio la sicurezza pubblica”. 

Il provvedimento del questore di Milano con cui è stato fatto divieto a Mohammad Hannoun di entrare a Milano per un anno “si basa anche su episodi precedenti”. Nel provvedimento – che l’Adnkronos ha potuto visionare – si legge Hannoun è stato coinvolto in reati di istigazione a delinquere e violazione di norme relative al soggiorno di cittadini stranieri, oltre a falsità ideologica in atto pubblico. Già nel novembre 2024 l’uomo era stato destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Milano per sei mesi, a seguito di un intervento durante una manifestazione Pro-Palestina in cui aveva approvato e promosso condotte violente contro tifosi israeliani durante Ajax-Maccabi Tel Aviv. In quella occasione Hannoun aveva detto: “Il vittimismo è una caratteristica del movimento sionista, mandiamo un applauso ai giovani di Amsterdam”. 

“Bene così. Nessuno spazio a chi istiga all’odio e alla violenza” scrive sui social il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, commentando la notizia. 

 

  

