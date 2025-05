David di Donatello, Timothée Chalamet riceverà il premio Speciale a Roma

(Adnkronos) –

Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70esima edizione dei Premi David di Donatello 2025. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà di Roma e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). "Le radici europee e l'educazione americana fanno di Timothée Chalamet uno dei protagonisti oggi più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale, in grado di proporsi allo stesso tempo come interprete d'autore e star capace di generare tendenze e stili", dichiara Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano. L'Accademia "è felice di attribuirgli il David Speciale, che vuol essere il riconoscimento al grande attore di film di qualità e innovativi, e, insieme, al protagonista globale. È importante per noi ricordare come la sua affermazione sulla scena mondiale sia avvenuta proprio grazie a un meraviglioso film italiano, 'Chiamami col tuo nome', di uno dei nostri registi più apprezzati a livello internazionale, Luca Guadagnino. Incroci indispensabili e assolutamente contemporanei di culture e di visioni, un connubio che il David di Donatello è lieto di celebrare". La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria – e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. Tra i riconoscimenti già annunciati della 70esima edizione: il David alla Carriera a Pupi Avati, il David Speciale a Ornella Muti, il David dello Spettatore a 'Diamanti' di Ferzan Özpetek e il David come Miglior Film Internazionale ad 'Anora' di Sean Baker.