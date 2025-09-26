18.4 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Davide Lacerenza è libero, l’annuncio di Cruciani: “Ha perso 22 kg e si sta disintossicando”

Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Lo scrive oggi, venerdì 26 settembre, sui suoi profili social Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico de ‘La Zanzara’. “Libero!!!”, ha scritto il giornalista. “Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari”, ha sottolineato.   “Da ieri (giovedì 25 settembre, ndr) alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano. Ieri sera si è concesso una serata in un noto ristorante del centro, per “festeggiare”. prosegue nel post social. “È dimagrito di 22 chili e si sta disintossicando. È un altro Lacerenza, in attesa delle decisioni della magistratura sui procedimenti in corso”, ha concluso.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

