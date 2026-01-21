6.3 C
Firenze
mercoledì 21 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Davos, attesa per discorso Trump: Groenlandia divide e accende le tensioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Al World Economic Forum di Davos, oggi è il giorno di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, in ritardo di circa tre ore a causa di un problema elettrico sull’Air Force One, terrà un discorso speciale davanti ai leader mondiali, in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti ed Europa, acuita dalle sue dichiarazioni relative all’acquisizione della Groenlandia e alla politica commerciale. 

I leader riuniti a Davos hanno manifestato un fronte unito contro la posizione assertiva di Trump. Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la sua intenzione di opporsi ai “bulli” e, in una nota, l’Eliseo ha comunicato che “la Francia chiede un’esercitazione della Nato in Groenlandia ed è pronta a darvi il proprio contributo”. Mentre l’Unione Europea ha promesso una risposta “inflessibile”.  

 

Interrogato sulla sua determinazione ad acquisire la Groenlandia dalla Danimarca, Trump ha risposto ai giornalisti: “Abbiamo tanti meeting in programma sulla Groenlandia. Credo che le cose andranno bene. Succederà qualcosa e sarà positivo per tutti”. 

Tra gli altri temi sul tavolo, anche le crisi in Ucraina e Gaza, oltre a questioni economiche e tecnologiche. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.3 ° C
7.3 °
4.6 °
58 %
5.7kmh
0 %
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1285)ultimora (1139)Eurofocus (59)demografica (45)sport (42)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati