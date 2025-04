Dazi congelati, Trump annuncia stop di 90 giorni. Tajani: “Pausa positiva”

(Adnkronos) – Trump congela i dazi per tre mesi – Cina esclusa – riducendoli al 10% e dall’Italia arrivano le prime reazioni alla svolta “positiva” del presidente Usa, proprio nel giorno dei controdazi annunciati dall’Ue. ”La decisione sui dazi del presidente Trump è un segnale che vogliamo interpretare positivamente, è auspicabile che il rinvio di 90 giorni favorisca il negoziato’, commenta il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ”D’altronde il governo italiano dal primo momento ha scelto un approccio che non favorisca una guerra commerciale che, lo abbiamo capito tutti, danneggerebbe cittadini e mercati americani, europei e di tutto il mondo”, ha aggiunto. Per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, “non bisogna farsi prendere dalla frenesia, questo vale sia per le spese sulla difesa sia per le misure sui dazi. Per la difesa dobbiamo aspettare le decisioni in sede Nato” mentre sui dazi “prendo atto dell’iniziativa di Trump, che apprezzo. Ha capito esattamente l’obiettivo, era quello su cui chiedevo si orientasse l’amministrazione Usa al G7”, ha detto in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Bisogna capire gli impatti diretti, bisogna ragionare a mente fredda. Bisogna essere molto chirurgici per essere anche molto efficaci”, le parole di Giorgetti. “Donald Trump frena sui dazi, come auspicato pochi giorni fa (sabato) da Elon Musk al congresso federale della Lega parlando con Matteo Salvini in diretta dagli Usa. È un segnale importante da guardare con attenzione”, dichiarano quindi i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)