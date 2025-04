Dazi, la Cina risponde a Trump e fa ricorso al Wto

(Adnkronos) – La Cina risponde ai dazi americani decisi da Donald Trump: il governo cinese ha annunciato oggi l’imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni americani a partire dal 10 aprile. Il ministero del Commercio cinese ha inoltre annunciato controlli sulle esportazioni di sette elementi chimici delle terre rare, tra cui il gadolinio, utilizzato nelle risonanze magnetiche, e l’ittrio, utilizzato nell’elettronica di consumo. La Cina ha anche reso noto di aver presentato ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) in risposta ai dazi imposti dagli Stati Uniti sulle sue esportazioni. “La Cina ha presentato un reclamo ai sensi del meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto”, ha affermato il ministero del Commercio di Pechino in una nota. Mercoledì Trump ha annunciato alla Cina dazi aggiuntivi del 34%. L’Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam) ha espresso una forte opposizione alla decisione degli Stati Uniti di imporre tariffe aggiuntive del 25% sulle auto importate e su alcuni ricambi auto. Definendo la mossa degli Stati Uniti un “palese atto di unilateralismo”, la Caam ha affermato che tale atto viola le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio e interrompe i normali flussi commerciali, e ha esortato la parte statunitense a correggere la sua decisione. Rilevando che l’industria automobilistica è altamente internazionalizzata, l’associazione ha affermato che la mossa degli Stati Uniti destabilizzerà significativamente le catene di fornitura automobilistiche globali e porterà a un aumento dei prezzi delle auto, il che non solo imporrà costi aggiuntivi ai consumatori, ma ostacolerà anche la ripresa economica globale. La Caam ha inoltre esortato l’amministrazione statunitense ad affrontare le preoccupazioni del settore, impegnarsi nel commercio internazionale con un atteggiamento aperto, inclusivo e cooperativo e a lavorare per mantenere la prosperità e la stabilità di l’industria automobilistica globale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)