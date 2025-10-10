25.6 C
Firenze
venerdì 10 Ottobre 2025
Dazi, l’ira di Trump contro la Cina: “E’ ostile, valuto un massiccio aumento delle tariffe”

(Adnkronos) – Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina sulla questione dei dazi. “Sto valutando un massiccio incremento dei dazi sui prodotti cinesi che arrivano negli Stati Uniti” ha scritto in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi alle restrizioni all’export di terre rare da parte della Cina, aggiungendo che “ci sono molte altre contromisure che sono, allo stesso modo, sotto seria considerazione” perché, attacca, “stanno diventando molto ostili”. 

“Fra due settimane dovrei incontrare il presidente Xi alla Cooperazione Economica Asia-Pacifico in Corea del Sud, ma ora non sembrano esserci motivi per farlo”, ha aggiunto Trump. Era stato lo stesso Trump, dopo il colloquio telefonico con Xi del 19 settembre, ad annunciare – sempre via Truth – di aver “concordato” con il leader cinese che “ci incontreremo al vertice Apec in Corea del Sud, andrò in Cina all’inizio del prossimo anno e il presidente Xi verrà negli Stati Uniti al momento opportuno”.  

Era stato il secondo colloquio telefonico con il leader cinese dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca, ma il terzo dall’inizio dell’anno. La Cina è sempre rimasta in silenzio sulla possibilità di incontri futuri. 

