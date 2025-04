Dazi, Meloni: “Preoccupata ma no allarmismi”

(Adnkronos) – Preoccupazione per i dazi, ma niente allarmismi. La premier Giorgia Meloni, in visita a Ortona alla nave scuola Amerigo Vespucci, ribadisce alle telecamere quanto dichiarato ieri sera al Tg1 dopo la scure sulle merci europee annunciata dal presidente americano Donald Trump. L’inquilina di Palazzo Chigi si definisce “ovviamente preoccupata” per i dazi, che rappresentano “un problema da risolvere” ma non “la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni” e mette in guardia dall'”allarmismo che stiamo vedendo in queste ore”. Gli Stati Uniti, sottolinea Meloni, sono “un mercato importante, che vale circa il 10% del nostro export. Non smetteremo di esportare negli Usa”, ribadisce. La prossima settimana, ripete la leader di Fdi, il governo incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive per cercare soluzioni “a livello italiano ed europeo”, all’interno di una “trattativa con gli Usa” che punti “a rimuovere tutti i dazi, non a moltiplicarli”. Dopodiché le trattative, ricorda Meloni, “si fanno in due”. “C’è un tema aperto rispetto al patto di stabilità: c’è una norma che si chiama clausola generale di salvaguardia, che prevede una sospensione, una deroga al patto di stabilità. Forse dovremmo ragionare di quello, o di fare una valutazione ulteriore su come è stato indicato il patto di stabilità”, dice la presidente del Consiglio interpellata sulla questione dazi. Quanto all’automotive, “sappiamo che oggi è un settore colpito dai dazi in maniera importante – osserva – quindi forse dovremmo ragionare di sospendere le norme del Green Deal relative al settore dell’automotive”. “Ragioniamo, intanto, anche su che cosa noi possiamo fare sfruttando una difficoltà per farla diventare anche un modo per fare passi avanti importanti in una fase che lo richiede”, sottolinea la premier. Poi il tema dell’energia. “C’è una materia energetica che è fondamentale. La riforma del mercato elettrico, per esempio, è una cosa importante, ma bisogna accelerare – dice Meloni – Sull’energia forse bisogna essere un po’ più decisi e coraggiosi”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)