mercoledì 4 Marzo 2026
Dazi, Merz: “Ho detto a Trump che la Spagna è membro Ue e che i negoziati si fanno insieme”

(Adnkronos) – Nel colloquio con il presidente americano Donald Trump il cancelliere tedesco, Friedrich Merz ha ribadito con fermezza la posizione dell’Unione Europea sui negoziati commerciali con gli Stati Uniti, sottolineando che “la Spagna è membro dell’Unione Europea e, in quanto tale, conduciamo i negoziati su un accordo tariffario con gli Stati Uniti solo insieme, o non lo facciamo affatto”. In una conferenza stampa all’ambasciata tedesca di Washington, Merz ha sottolineato: “Non c’è modo di trattare la Spagna particolarmente male in questo caso. Se raggiungiamo un risultato, allora raggiungeremo tutti un risultato comune, e questo include la Spagna”. 

Merz ha spiegato che Trump ha basato le sue critiche principalmente sul contributo della Nato: “Ma questo non ha nulla a che fare con i nostri sforzi europei per raggiungere un accordo commerciale”. “L’ho fatto a porte chiuse perché non volevo condurre o intensificare il conflitto pubblicamente”, ha spiegato Merz per quanto riguarda la difesa della Spagna. 

 

Nel corso della conferenza stampa all’ambasciata tedesca di Washington ha affrontato anche il tema del conflitto con l’Iran, evidenziando una posizione compatta europea. “Eravamo uniti nella nostra valutazione del regime dei mullah. È responsabile della brutale oppressione della sua stessa popolazione da decenni”, ha detto Merz, aggiungendo: “Questo regime ha minacciato l’esistenza stessa di Israele per decenni”. Secondo Merz, il programma nucleare e missilistico militare dell’Iran minaccia la pace e la sicurezza in tutta la regione: “L’Iran diffonde terrore. Questo mette in pericolo i nostri partner e tutti noi.” 

In particolare, il cancelliere ha parlato del futuro di Teheran: “Se questo regime ora dovesse finire, sarebbe una buona notizia per l’Iran, per il popolo iraniano e per il mondo.” Tuttavia, ha sollevato alcuni dubbi: “Non sappiamo se il piano avrà successo. Non è privo di rischi. L’Iran deve cessare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati. Deve porre fine al suo programma nucleare, al suo programma missilistico, al terrore e alla repressione”.  

internazionale/esteri

