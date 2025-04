Dazi, Musk scarica Trump? Su X posta video con Nobel Milton Friedman

(Adnkronos) – Dopo essersi detto speranzoso per una “zona di zero dazi in futuro” tra Usa ed Europa in videocollegamento al congresso della Lega, Elon Musk ha preso nuovamente le distanze dalla linea protezionista di Donald Trump sui dazi. Il fondatore di Tesla e SpaceX lo ha fatto rilanciando su X un celebre video dell’economista Milton Friedman, in cui il premio Nobel illustra, attraverso l’esempio di una matita, la forza invisibile ma potente del libero mercato. “Non c’è una sola persona al mondo in grado di produrre questa matita. Parole forti? Per niente”, afferma Friedman nel video. La riflessione parte dalla composizione stessa dell’oggetto: il legno “prodotto nello Stato di Washington”, tagliato con una sega d’acciaio ricavata da “minerale di ferro”; la grafite compressa, che “penso provenga da qualche miniera in Sud America”; la gomma, “probabilmente proveniente dalla Malesia, Paese di cui l’albero della gomma non è nemmeno nativo, ma importato dal Sud America da uomini d’affari con l’aiuto del governo britannico”. Secondo Friedman, l’oggetto quotidiano è il frutto della cooperazione invisibile di “letteralmente migliaia di persone che hanno collaborato a produrre questa matita – persone che non parlano la stessa lingua e pregano religioni diverse”. È proprio questo, per l’economista, il punto cruciale: “Se compri questa matita, stai scambiando alcuni minuti del tuo tempo con pochi secondi di quel migliaio di persone. Ma cosa le ha accomunate a produrre insieme questa matita? Nessun commissario che emetteva ordini da un ufficio centrale, ma è stata la magia del sistema dei prezzi a metterle insieme a cooperare per produrre questa matita, così che voi possiate averla per una somma insignificante”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)