Dazi, Trump: “Firmato estensione tregua con Cina per altri 90 giorni”

(Adnkronos) – Come anticipato dai media, Donald Trump ha concesso altri 90 giorni di ‘tregua’ alla Cina sui dazi per continuare i negoziati. In un post su Truth social pubblicato nella notte, il presidente americano ha scritto: “Ho firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione delle tariffe alla Cina per altri 90 giorni. Tutti gli altri elementi dell’accordo resteranno gli stessi”.   Ieri Trump ha anche chiarito che l’oro non sarà soggetto a nuovi dazi statunitensi. La dichiarazione è arrivata dopo che un documento ufficiale aveva seminato confusione la scorsa settimana e aveva fatto raggiungere al metallo prezioso un livello record. “Una dichiarazione di Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America: l’oro non sarà soggetto a dazi!” ha scritto il capo dello Stato sulla sua piattaforma Truth Social.   —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

