Dazi Trump, Powell: “Senza avremmo già tagliato i tassi”

(Adnkronos) – La Federal Reserve sta aspettando di verificare quali “effetti” reali avranno sull’inflazione i dazi annunciati da Donald Trump, prima di decidere come procedere, dato che l’economia statunitense si trova in una condizione “solida”. Così da Sintra, in Portogallo, il presidente della Fed Jerome Powell, confermando che l’incertezza generata dagli annunci della Casa Bianca ha consigliato alla banca centrale di agire con prudenza. L’economia degli Usa, afferma Powell, “è in una posizione molto buona, l’inflazione è scesa vicino al 2%, al 2,3% headline e 2,7% core. Il tasso di disoccupazione è al 4,2%, quindi complessivamente siamo in salute. Se ignoriamo i dazi per un attimo, l’inflazione si sta comportando esattamente come previsto e come avevamo sperato. Non abbiamo ancora visto effetti dai dazi e non ce li aspettavamo ora. Abbiamo sempre detto che la tempistica, l’ammontare e la persistenza dell’inflazione sarebbero stati altamente incerti. Sicuramente è migliorata. Stiamo guardando e ci aspettiamo di vedere durante l’estate alcuni dati, dati più elevati, ma siamo pronti a vedere che possono essere più alti o più bassi, o più tardivi o più precoci di quello che ci aspettiamo”. La Fed, gli viene chiesto, avrebbe già tagliato di più, se non fosse stato per i dazi? “Penso che sia corretto – risponde – di fatto, siamo andati in pausa quando abbiamo visto la dimensione dei dazi; tutte le previsioni sull’inflazione sono salite in modo consistente per gli Usa, come conseguenza dei dazi. Non abbiamo sovrareagito: ci siamo semplicemente presi un po’ di tempo: finché l’economia Usa è solida, pensiamo che la cosa prudente da fare sia aspettare e vedere quali possono essere gli effetti. Non si sono ancora manifestati e, per ora, aspettiamo”, ha sottolineato. Powell, insultato da Trump (che ieri lo ha definito di nuovo e pubblicamente una “persona stupida”) perché non taglia i tassi di interesse velocemente come la Casa Bianca vorrebbe, ha affermato: “Sono molto concentrato solo sul fare il mio lavoro. Ci sono cose che contano, ovvero usare i nostri strumenti per raggiungere gli obiettivi che il Congresso ci ha dato: massima occupazione, stabilità finanziaria. Ed è su questo che ci concentriamo, al cento per cento”, ha aggiunto. Il presidente della Federal Reserve agisce in modo “del tutto non politico”, assicurando che ci sia la “stabilità finanziaria” che serve ai decisori politici per prendere le decisioni “davvero importanti”, ha detto ancora Powell. Alla Fed “tentiamo di dare la massima stabilità macroeconomica e finanziaria, a beneficio di tutti. Se vogliamo farlo con successo, dobbiamo farlo in un modo completamente non politico, il che vuol dire che non prendiamo parte, non mettiamo gli uni contro gli altri. Restiamo fuori da questioni che non sono nel nostro campo”. Alla banca centrale “ci concentriamo sulle cose” importanti per l’economia, “così i decisori politici possono prendere le decisioni davvero importanti in un contesto stabile”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)