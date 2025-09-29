25.2 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Dazi, Trump: “Tariffe al 100% su film realizzati fuori dagli Usa”

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 100% sui film realizzati al di fuori degli Stati Uniti, per risolvere – a suo dire – “l’annoso problema” del settore cinematografico “sottratto agli Usa da altri Paesi, proprio come si ruba una caramella a un bambino”.  “La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita! – ha scritto su Truth Social – Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti”.  Trump ha confermato anche “dazi significativi” per tutti i Paesi che non producono mobili all’interno degli Stati Uniti. “Al fine di riportare alla grandezza la Carolina del Nord, che ha perso completamente il proprio settore dell’arredamento a favore della Cina e di altri Paesi – ha scritto il presidente Usa – imporrò dazi sostanziali a qualsiasi Paese che non produca i propri mobili negli Stati Uniti. Seguiranno dettagli!”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

