Dazi, Trump: “Ue intelligente a evitare misure di ritorsione, con Cina troveremo accordo”

(Adnkronos) – “L’Ue è stata intelligente ad evitare misure di ritorsione” sui dazi. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, spiegando che tratterà con l’Unione Europea per i dazi come un blocco unico e non con i singoli stati. “La consideriamo come un blocco unico”, ha affermato rispondendo a una domanda a riguardo dopo la riunione del gabinetto di governo. Trump ha espresso la convinzione che alla fine con la Cina “saremo in grado di trovare un accordo”. “Vedremo quello che succede con la Cina, ci piacerebbe trovare un accordo”, ha detto Trump ai giornalisti, addossando ai precedenti presidenti americani la responsabilità di avere permesso alla Cina di “approfittarsi di noi per così tanto tempo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)