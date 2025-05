Dazi, Trump: “Ue vuole stabilire subito date incontri, questo è positivo”

(Adnkronos) – “Sono appena stato informato che l’Unione Europea ha chiamato per stabilire rapidamente le date degli incontri. Questo è un evento positivo e spero che finalmente, come avevo chiesto anche alla Cina, aprano le nazioni europee al commercio con gli Stati Uniti d’America. Entrambi saranno molto felici e avranno successo se lo faranno!!!”. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social. “Sono estremamente soddisfatto dell’assegnazione del 50% di dazi all’Unione Europea, soprattutto perché i nostri negoziati con loro sono stati ‘lenti’ (per usare un eufemismo!)”, ha scritto Trump, lanciando un monito: “Ricordate, ho il potere di ‘fissare un accordo’ per il commercio con gli Stati Uniti se non riusciamo a trovare un accordo o se veniamo trattati ingiustamente”. Ieri, in una telefonata, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno “sostanzialmente concordato di accelerare i negoziati” sulle questioni commerciali e “di rimanere in stretto contatto”. Innanzitutto, spiega Pinho, “Non entreremo nei dettagli, ma quello che posso dire è che stiamo parlando, ovviamente, delle relazioni commerciali più grandi e più strette del mondo. I negoziati sono complessi e quindi stanno prendendo tempo”, ha detto la portavoce capo dell’esecutivo Ue Paula Pinh. Ora, con questa telefonata , prosegue, “c’è anche un nuovo impulso per i negoziati e partiremo da lì. È positivo vedere che c’è impegno anche a livello del presidente e da parte nostra. Abbiamo sempre detto che eravamo pronti a raggiungere un accordo. Per quanto riguarda i negoziati, abbiamo un ottimo team guidato dal commissario Maros Sefcovic, che sta portando avanti le discussioni. Questo era il momento per un contatto a livello di presidenti. Nel frattempo le discussioni continueranno già da questo pomeriggio, quando i commissari dovranno fare una chiamata con il segretario al Commercio” degli Stati Uniti, Howard Lutnick. Anche il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic ha avuto “buoni colloqui” con le controparti Usa sui rapporti commerciali. La Commissione Europea, ha scritto via social, “rimane pienamente impegnata in sforzi costruttivi e mirati per raggiungere un accordo tra Ue e Usa. Continuiamo a rimanere in costante contatto”. Dal canto suo la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha criticato il “linguaggio terribile” del presidente Trump nei confronti dell’Unione europea, in risposta ai suoi commenti secondo cui l’Unione sarebbe stata creata per “danneggiare” gli Stati Uniti. La presidente Lagarde ha dichiarato all’emittente tedesca Ard che gli Stati Uniti hanno incoraggiato la costituzione dell’Unione Europea, aggiungendo che affermare “che sia stata creata con l’intenzione di danneggiare realmente gli Stati Uniti è del tutto controintuitivo. È in contrasto con la storia. E non è certo questo lo scopo di quest’area”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)