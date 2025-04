Dazi Usa, anche il fratello di Musk contro Navarro: “Trump lo licenzi”

(Adnkronos) –

Si allarga la faida sui dazi esplosa tra Peter Navarro e Elon Musk. Ora anche il fratello del miliardario che guida il Doge si scaglia su X contro il consigliere al Commercio della Casa Bianca, alla guida dei ‘falchi’ sui dazi: “Mr President, se Peter Navarro le ha mentito su Ron Vara, su cosa altro le ha mentito? Metta l’America al primo posto e lo licenzi”, si legge nel post di Kimbal Musk, il fratello minore del fondatore di Tesla che è un imprenditore nel settore dell’ospitalità. Il riferimento è al fatto che Navarro, che prima di diventare un po’ per caso consigliere economico di Trump durante la prima campagna presidenziale era un economista poco noto, nei libri in cui sosteneva posizioni drastiche su dazi e protezionismo citava spesso Ron Vara, presentandolo come un autorevole esperto di economia. Ma, a quanto rivelato da Rachel Maddow, la nota giornalista di Msnbc, in realtà Ron Vara non è mai esistito, era un personaggio inventato – facendo l’anagramma del suo cognome – con cui Navarro cercava di dare più credito alle sue tesi. L’attacco del giovane Musk arriva dopo che il post con cui Elon ha definito il consigliere di Trump “un vero cretino”, poi sfidandolo a chiedere un commento “al falso esperto che ha inventato Ron Vara”. L’attacco era in reazione alle parole con cui Navarro, commentando le posizioni da colomba di Musk sui dazi, lo ha definito non “un produttore di auto” ma un “assemblatore di auto”, dal momento che i componenti di Tesla arrivano da Giappone, Cina e Taiwan. La Casa Bianca ieri ha cercato di minimizzare l’impatto dello scontro pubblico tra i due consiglieri di Trump: “Si tratta ovviamente di due individui che hanno opinioni molto diverse sul commercio e sui dazi. I ragazzi sono ragazzi e lasceremo che la loro discussione pubblica continui”, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)