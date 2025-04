Dazi Usa, Meloni annulla impegni: “Al lavoro su azioni da intraprendere”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato gli impegni previsti oggi in agenda, in modo da poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito all’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. La premier era attesa in Calabria nel pomeriggio, per partecipare all’inaugurazione della stazione dei Carabinieri di Limbadi. Dopo l’annuncio di Donald Trump sui dazi al 20% per l’Ue, Meloni è intervenuta sui social parlando di “misura sbagliata”. “L’introduzione da parte degli Usa di dazi verso l’Unione Europea – ha scritto la presidente del Consiglio – è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti. Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali”. “In ogni caso, come sempre, agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei”, le parole della premier. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)