Dazi Usa, Trump annuncia: “Lettere per informare i Paesi sulle tariffe”

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato che la sua Amministrazione inizierà a inviare in queste ore documenti agli altri Paesi, circa dieci al giorno, per informarli sui dazi. “Propendo per l’invio di una lettera, per dire quali dazi dovranno pagare, è molto più semplice”, ha detto nelle scorse ore ai giornalisti, come riporta The Hill. “Abbiamo più di 170 Paesi e quanti accordi si possono fare? – ha affermato – Si possono fare buone intese, ma sono molto più complicate”. “Preferirei inviare una lettera in cui si dice quanto si pagherà per fare affari negli Usa – ha rimarcato quando mancano pochi giorni alla ‘deadline’ del 9 luglio – Penso sarà ben accolta”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)