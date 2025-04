Dazi, von der Leyen: “Bene pausa Usa, Ue pronta a negoziare”

(Adnkronos) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen accoglie “con favore” l’annuncio del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, che ha “sospeso” i cosiddetti “dazi reciproci. È un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”. Per il funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento, aggiunge via social la presidente, “sono essenziali condizioni chiare e prevedibili”. I dazi, ripete, “sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Ecco perché ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”. Allo stesso tempo, ribadisce, l’Europa “continua a concentrarsi sulla diversificazione delle sue partnership commerciali, interagendo con Paesi che rappresentano l’87% del commercio mondiale e condividono il nostro impegno per uno scambio libero e aperto di beni, servizi e idee”. Infine, reitera, “stiamo intensificando il nostro impegno per eliminare le barriere nel nostro mercato unico. Questa crisi ha chiarito una cosa: in tempi di incertezza, il mercato unico è la nostra ancora di stabilità e resilienza”. Controdazi compresi tra il 10% e il 25% su una lunga serie di merci americane in risposta alle tariffe varate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono stati annunciati ieri dall’Unione europea. Una risposta che, forse, ha contribuito a convincere Trump già nella giornata di ieri a congelare per tre mesi le imposte annunciate solo qualche giorno fa contro tutti i Paesi (Cina esclusa). Reazione che probabilmente ora aprirà nuovi scenari e, soprattutto, aiuterà a negoziare in un clima più disteso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)